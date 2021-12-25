«الأرصاد»: هذه المدن تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة في المملكة.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة على بعض مدن المملكة، اليوم السبت، حيث تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ2 مئوية، وتسجل جازان أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية.

وأوضح المركز –عبر تويتر- أن أدنى درجات حرارة ستكون كالتالي: طريف 2 مئوية، وتبوك 3 مئوية، وحائل 4 مئوية، وعرعر وسكاكا والعلا وحفر الباطن 5 مئوية، وأبها وبريدة 9 مئوية، والمجمعة 10 مئوية، والدوادمي والباحة 11 مئوية، والاحساء والطائف ونجران ووادي الدواسر 12 مئوية، والخرج والوجه وينبع 13 مئوية.

أما المدن التي تسجل أعلى درجة حرارة فهي كالتالي: جازان 31 مئوية، وشرورة 30 مئوية، ومكة المكرمة ونجران وبيشة 29 مئوية، والقنفذة 28 مئوية، وجدة ووادي الدواسر 27 مئوية، وينبع 25 مئوية، والمدينة المنورة والطائف 24 مئوية، والوجه 23 مئوية، والباحة 22 مئوية، والدوادمي والرياض والأحساء والخرج 21 مئوية، وأبها 20مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كما لا يستبعد تكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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