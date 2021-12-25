السفارة الأمريكية: هجمات الحوثيين تعرض السعوديين و70 ألف أمريكي بالرياض للخطر.. وعليهم وقفها

الرياض - محمد عبدالله - أدانت السفارة الأمريكية في الرياض بشدة الهجوم المروع الذي شنه مليشيا الحوثي عبر الحدود على منطقة جازان، والذي أسفر عن مقتل مواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة 7 مدنيين.

وأعربت السفارة الأمريكية في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن خالص تعازيها لأسر المتوفين المكلومة، معبرة عن أمانيها للناجين من الهجوم، الشفاء التام.

وشددت السفارة على أن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في السعودية.

ودعت مليشيا الحوثي مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على شعب المملكة العربية السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني.