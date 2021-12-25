نادي الإبل يعلن تمديد فترة تركيب الشرائح الإلكترونية بمهرجان الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - أعلن نادي الإبل، عن تمديد فترة تركيب الشرائح الإلكترونية للمشاركين في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، وذلك حتى يوم الخميس القادم,

وأوضح نادي الإبل –عبر تويتر- أنه تسهيلاً لملاك الإبل الراغبين بالمشاركة في النسخة السادسة من جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، فقد تم تمديد فترة تركيب الشرائح الإلكترونية حتى يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر الجاري.

وأشار نادي الإبل، إلى أن التسجيل يتم من خلال الرابط الإلكتروني التالي اضغط هنا.

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