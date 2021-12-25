بالفيديو.. قصة شابٍّ أتقن أقدم فنون القتال البرازيلية: يجمع بين الدفاع عن النفس والرقص

الرياض - محمد عبدالله - تحدث المواطن الشاب بندر هوساوي عن قصة إتقانه أقدم فنون القتال البرازيلية "الكابويرا" الذي يجمع بين مهارات الدفاع عن النفس والرقص.

وقال الشاب بندر هوساوي في تصريحات لقناة «العربية»، إنه اكتشف نفسه في فن القتال بطريقة عجيبة، مشيرًا إلى أنه يعد أول لاعب في المملكة يمتهن في هذا الفن .

وأضاف هوساوي أنه كان لاعبًا في الكاراتيه ووصل فيه إلى مستويات مميزة، كما أنه لعب التايكوندو والكونغ فو، كما أنه لعب عدة رياضات قتالية أخرى انتهت بلعبه الجمباز في نادي الاتحاد.

وأشار إلى أنه توجه لإتقان رياضة "الكابويرا" البرازيلية؛ وتمكن من تعلم الأساسيات عن طريق الجوال والإنترنت فلم يكن متاحًا في المملكة أماكن لتدريبها، مضيفًا أنه سافر بعدها ليتعلمها على يد مدرب برازيلي في خلال 3 سنوات وعاد بعدها إلى المملكة.

وأكد هوساوي أنه وجد إقبالًا من جميع الفئات الذين يرغبون في تعلمها ووجد لدى الكثيرين منهم مستويات مميزة.

اقرأ أيضاً

إبراهيم الصهد.. قصة شاب تحدى الإعاقة ليمثل المملكة في المحافل الدولية