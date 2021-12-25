أمانة الرياض: 100% نسبة تنفيذ البلاغات الخطرة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن نسبة تنفيذ البلاغات الخطرة بلغت (100%) وفي مدة لا تتجاوز 4 ساعات، وأنها استقبلت خلال أسبوع واحد فقط أكثر من 16 ألف بلاغ.

وأوضح مركز أمانة منطقة الرياض (940) -عبر تويتر- أنه تم خلال الفترة من (12-18) ديسمبر الحالي، استقبال (16564) بلاغًا، وتم تنفيذ (15147) بلاغًا، بنسبة تنفيذ (91%).

وأضافت أن نسبة الرضا بلغت (90%)، فيما تم استقبال (385) بلاغًا خطرًا، بنسبة تنفيذ (100%).

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