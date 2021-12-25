«التأمينات» تحذر من تسجيل موظفين دون وجود علاقة عمل وتوضح قيمة الغرامة

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن التسجيل في التأمينات دون وجود علاقة عمل حقيقية يعد أمرًا مخالفًا للنظام، ولا يترتب عليه أي مستحقات، ويعرض صاحب العمل لعقوبة الغرامة.

وذكر حساب «خدمة العملاء» التابع للمؤسسة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أن «التسجيل بدون وجود علاقة عمل مخالف للنظام، ولا يترتب عليه مستحقات، ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنها موظفة في القطاع الخاص ومسجلة في التأمينات، فهل يمكن لها التسجيل «سعودة» في شركة ثانية براتب 2500 ريال، دون أن يؤثر ذلك على تسجيلها في الشركة الأولى؟

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