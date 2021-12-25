2.5 مليون إصابة بكورونا في الخليج.. و97.9% نسبة التعافي في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 91.7 مليون جرعة، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وأوضح مركز الإحصاء –عبر تويتر، أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,546,529) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,513,464) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,612) حالة.

وأشار إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (91,778,406)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.9% وفي دول الخليج مجتمعة 98.7%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة حتى أمس الجمعة، بلغ (49086699) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 121 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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