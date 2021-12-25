بالفيديو.. محلل أرصاد لأهالي 7 مناطق: استعدوا لانخافض الحرارة.. تصل إلى 4 درجات

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن أهالي سبع مناطق على موعد مع انخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 4 درجات مئوية بالرياض والشرقية ودرجة واحدة مئوية بشمال المملكة.

وأوضح العقيل لقناة الإخبارية، أن هناك فرصة لانخفاض ملموس في درجات الحرارة، على الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، ومتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على هذه الناطق ما بين 1–6 درجات مئوية، وذلك من اليوم وحتى الإثنين المقبل.

وأضاف أن تأثير انخفاض الحرارة سوف يمتد على القصيم والعاصمة الرياض ومعظم منطقتي الرياض والشرقية، وتكون درجات الحرارة خارج المدن 4 مئوية وداخل المدن ما بين 7-10 درجات مئوية.

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