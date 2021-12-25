ريما بنت بندر تهنئ طبيبًا سعوديًّا أجرى جراحة نادرة لجنين في رحم أمه

الرياض - محمد عبدالله - هنأت سفيرة الرياض في الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الطبيب السعودي هاني نجم على نجاحه في إجراء عملية جراحية لجنين داخل رحم والدته.

وقالت ريما بنت بندر عبر حسابها في تويتر: يمثل عمل الأطباء والعلماء السعوديين في جميع أنحاء الولايات المتحدة أفضل ما لدينا.

ورد عليها الطبيب السعودي بعد أن شارك تغريدتها عبر تويتر، معبراً عن فخره من أنه واحد من أعضاء الكادر التعليمي في السعودية، حيث تعلّم واكتسب خبرة 16 سنة، والآن بات يشارك ما حصل عليه من علم في الولايات المتحدة.

ونجح فريق طبي جراحي يقوده طبيب سعودي في مركز كليفلاند الطبي بأمريكا في استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه حين كان عمره خمسه شهور.

وقال الطبيب السعودي هاني نجم رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، إنه تمكن من استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه حين عمره خمسة شهور وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

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