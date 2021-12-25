مسؤول في «كيمارك»: سجلنا براءة اختراع لعلاج محتمل لفيروس ‎كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشف رئيس مكتب الأبحاث في كيمارك الدكتور ماجد الجريسي، عن تسجيل براءة اختراع لعلاج الربو كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

وقال رئيس مكتب الأبحاث في كيمارك في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن علماء كيمارك من خلال وحدة اكتشاف الأدوية فحصوا مئات المركبات، مؤكدًا أنها خطوة طويلة جدًا وليست سهلة حتى تم التوصل إلى ذلك العلاج.

وأضاف الجريسي أن دواء لوكاست حقق أفضل النتائج وتم تسجيله في الهيئة الوطنية للملكية الفكرية ومنظمة الاختراعات الأمريكية.

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