إحالة مرتكب حادثة السطو على متجر في الخرج للنيابة

العدل: 10 ملايين عملية بحث عن الأحكام كشفت وزارة العدل أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بلغ أكثر من 13 مليون زيارة، فيما بلغ عدد عمليات البحث عن الأحكام أكثر من 10... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

ضبط 15076 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل في أسبوع أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 / 5 /... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

5 باكستانيين يهربون أموالا خارج المملكة أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 20 جمادى الأولى 1443 هـ 20 جمادى الأولى 1443 هـ

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