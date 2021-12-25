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العدل: 10 ملايين عملية بحث عن الأحكام
كشفت وزارة العدل أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بلغ أكثر من 13 مليون زيارة، فيما بلغ عدد عمليات البحث عن الأحكام أكثر من 10...
ضبط 15076 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل في أسبوع
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 / 5 /...
5 باكستانيين يهربون أموالا خارج المملكة
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن...
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة مرتكب حادثة السطو على متجر في الخرج للنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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