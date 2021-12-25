شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات عربية واسعة للاعتداء الحوثي على صامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مصر : هجوم إرهابي خسيس .. والأردن : نقف بجانب المملكة ضد كل ما يُهدد أمنها .. والبحرين : اعتداءات آثمة تنتهك القانون الدولي

أدانت الدولة العربية بأشد العبارات الهجوم الحوثي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان ، والذي أسفر عن وفاة مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية جراء سقوط المقذوف الحوثي في صامطة.

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، إدانتها للهجوم الخسيس ، ووقوفها وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما دانت الأردن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، مما أسفر عن وقوع حالتي وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول على وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، معرباً عن أصدق التعازي متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت وزارة خارجية البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان بالمملكة ، مما أدى إلى وفاة إثنين من المدنيين سعودي ويمني في مدينة جازان وإصابة آخرين، معربة عن تعازي البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومتي المملكة والجمهورية اليمنية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن البحرين مع شقيقتها المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.