«طيران أديل» تعلن عن فتح باب التوظيف للجنسين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة طيران أديل، عن فتح باب التوظيف للجنسين لحملة الثانوية فما فوق للعمل في الرياض، وجدة، بمسمى وظيفي "طاقم طائرة".

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية فما فوق، والحد الأدنى للعمر 21 سنة ، الحد الأقصى للعمر 35 سنة، والحد الأدنى للطول 160 سم، كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا، والقدرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

وأشارت شركة طيران أديل إلى أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مؤكدة أنه يمكن التقديم عن طريق الرابط اضغط هنا.

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