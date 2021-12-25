الإطاحة بقائد مركبة مارس التفحيط في الخبر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط في الخبر، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وقالت إدارة المرور، إنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جاء ذلك بعد أن تقدم مواطن ببلاغ بشأن ممارسة سيارة التفحيط في مدينة الخبر، ما يعرض حياتهم للخطر، وأرفق المواطن مقطع فيديو، لبلاغه الذي قدمه عبر الحساب الرسمي للمرور على تويتر، يظهر لحظة قيام سيارات تستعرض وسط طريق عام بين المركبات «حتى كادوا أن يتسببوا في كارثة وعرضوا حياة الآخرين للخطر ».

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