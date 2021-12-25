«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة بالمملكة وأمطار بعدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أنه ستكون هناك سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

كما توقع أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، مصحوب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

ولا يستبعد المركز تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وعن البحر الأحمر، توقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة، وجنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وسيكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، أما حالة البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وبالنسبة للخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فسيكون متوسط الموج.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في أهم مدن المملكلة، فقد سجلت العظمى في مكة 29 درجة مئوية، والصغرى 19، وفي المدينة المنورة الكبرى 24 والصغرى 14، وفي الرياض الكبرى 21 والصغرى 13، وفي جدة الكبرى 27 والصغرى 19، وفي الدمام سجلت الكبرى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

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