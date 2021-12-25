بالفيديو.. المطيري يوضح كيف تطور «الشطرنج» من الأفكار المستقبلية

الرياض - محمد عبدالله - علق اللاعب عبدالله المطيري على حصوله بالمركز الأول في بطولة المملكة للشطرنج 2021 المقامة في مقر اللجنة البارالمبية السعودية بالرياض تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE.

وقال المطيري "تقوم بطولة الشطرنج في المملكة كل عام، والنسخة في عام 2021 كانت كلاسيك، بخلاف السنوات الماضية كانت "رابيد"، مشيرًا إلى أنه تمكن من الحصول على المركز الأول بالجد والاجتهاد.

وتابع اللاعب المطيري: أعمل مدربًا وطنيًا للشطرنج، ولديّ أجيال كثيرة صاعدة من جميع أنحاء المملكة.

وأوضح: "الشطرنج تعلم الدراية والتفكير والتمعن وفن التخطيط في المستقبل والابتكار وتطوير الأفكار". مبينًا أنه يلعب الشطرنج من عام 2006 وتعلمها من خاله وجده.

وأشار المطيري إلى أنه سيشارك في البطولات الخارجية وبطولات العالم عام 2022 وبطولة تونس والمغرب ومصر.

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