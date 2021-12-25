«الأرصاد» تنبه سكان 5 مناطق: ضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية في خمس مناطق تتمثل في ضباب كثيف يتسبب في تدين الرؤية الأفقية حتى ساعات الصباح ليوم غد السبت.

وتشمل الحالة الجوية كل من منطقة مكة المكرمة وبالتحديد في (أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، قيا، ميسان"، والحدود الشمالية في "طريف"، ومنطقة الجوف وبالتحديد في كل من "القريات وطبرجل".

كذلك تشمل الحالة منطقة الرياض وبالتحديد في "السليل، ووادي الدواسر"، ومنطقة الباحة وبالتحديد في "الباحة، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة"، ومنطقة عسير وبالتحديد في كل من "أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، محايل"، ومنطقة جازان وبالتحديد في كل من "الدائر، الريث، فيفا، هروب".

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ منتصف الليل وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت.

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