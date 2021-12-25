الحصيني: بداية الحالة الممطرة بالمملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، إنه من خلال قراءة النماذج العددية للطقس؛ فإن بداية الحالة الممطرة السبت.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة، من صباح السبت الموافق 21 جمادى الأولى لصباح يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443؛ إن شاء الله، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.

وستكون خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، وجازان، وجنوب مكة المكرمة.‎‎‎

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