القيادة تعزي ملك ورئيس وزراء ماليزيا في ضحايا الفيضانات

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «تلقيت نبأ الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نُعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروها».

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، إلى السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإنني إذ أعرب لجلالتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه».

وبعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، إلى السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

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