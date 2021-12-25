بالفيديو... ماذا دار بين رئيس هيئة الفروسية وأحد الأطفال؟

الرياض - محمد عبدالله - استوقف أحد الأطفال الحاضرين في بطولة كأس ولي العهد للفروسية عصر أمس الجمعة، الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل، بعد فراغه من الحديث لوسائل الإعلام، بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي في ميدان الملك المؤسس بالجنادرية.

وجاء الطفل للسلام على رئيس هيئة الفروسية مع مجموعة من الجماهير، الذين تهافتوا لتوثيق اللحظة بصورة سيلفي، ثم طلب الطفل من الأمير بندر كلمة يوجهها لمتابعيه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

واستجاب الأمير بندر لرغبة الطفل، قائلا، في الكلمة التي أهداها للطفل ومتابعيه: «أرحب فيك وبمتابعينك في ميدان الملك عبدالعزيز».