الرياض - محمد عبدالله - بالفيديو.. المبتعث «طراد الشراري»: معالجة الدسك باستخدام الإبر قد تزيد المشكلة

حصل المبتعث لنيل درجة الدكتوراه في الهندسة الطبية المهندس طراد بن سليمان الشراري على المركز الأول في مجال العلوم الطبية والصحية في الملتقى العلمي السعودي في أستراليا؛ بوصفه أفضل عرض بحثي مشارك حول "تأثير إصابات الإبر على ميكانيكية وبنية العمود الفقري القطني".

من جانبه قال المبتعث طراد الشراري في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «بينت دراسة أن معالجة الدسك باستخدام الإبر قد تزيد المشكلة».

وأوضح المبتعث أنه ابتكر جهازًا يمكن استخدامه في مجالات عدة.