شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: حالتا وفاة و7 إصابات جراء مقذوف حوثي بصامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي مواطن ومقيم، وأصيب 7 آخرون جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.

وبين أنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكري على أحد المحال التجارية في الشارع العام، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة «7» مدنيين، وهم «6» مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و«12» مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.

وأكد أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.