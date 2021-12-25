شكرا لقرائتكم خبر عن 62349 مستفيدا من الخدمات الصحية بحفر الباطن في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن، خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ62.349 مراجعاً خلال شهر نوفمبر 2021م.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي العيادات العامة بلغ 43.707 مراجعين، فيما استفاد من عيادات الأمراض المزمنة 1850 مراجعاً، ووصل عدد مراجعي عيادات الأطفال إلى 4759 طفلاً، في حين بلغ عدد مراجعات عيادة الأمومة «الحوامل» 1317 مراجعة، و4245 مستفيداً من عيادات الأسنان، كما بلغ عدد مراجعي الفحوصات المخبرية 6471 مراجعاً.

من جهة أخرى، نفذ مركز طب الأسنان التخصصي في حفر الباطن مبادرة تطوعية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة 29 متطوعاً بإجمالي عدد 870 ساعة تطوعية.