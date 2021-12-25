شكرا لقرائتكم خبر عن 97 متبرعا في أول أيام «ومن أحياها 8» بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقدم 97 متبرعا ومتبرعة، على التبرع بالدم، في اليوم الأول لحملة «ومن أحياها 8»، التي نظمتها جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية ونادي الخليج بسيهات، بالتنسيق مع المختبر الإقليمي وبنك الدم في الدمام.

وتستمر هذه الحملة، التي تقيمها الجمعية في مقر إدارة النادي، لمدة 3 أيام، تبدأ من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 9 مساء، بهدف تطوير منظومة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.

ولفت منسق الحملة حسن العاقول إلى أن عملية التبرع تبدأ بتسجيل بيانات المتبرع، ثم قياس ضغط الدم وعلاماته الحيوية، وتعبئة نموذج التبرع، ثم التبرع بالدم، موضحًا أن الحملة لقت إقبالًا من قبل الأهالي.

فيما أكد منسق الكادر التطوعي محمد آل محمد أهمية التبرع بالدم، وأهمية العمل التطوعي، وأن هذا التبرع قد ينقذ إنسانًا من الموت، ويعتبر التبرع منتهى الكرم، حيث يجود المرء بدمه للآخرين، وهذا ما حث عليه ديننا الحنيف.