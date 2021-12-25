شكرا لقرائتكم خبر عن 75 مستفيدا من «صناعة الأفلام الإرشادية بالهواتف الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 75 موظفا، من المختصين في الأعمال الميدانية من أطباء ومساعدين بيطريين ومهندسين ومرشدين زراعيين وإداريين، من الورشة التقنية لصناعة الأفلام، التي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، وقدمها المخرج وصانع المحتوى سعيد الرمضان.

استهدفت الورشة تأهيل كوادر من المرشدين لاكتساب مهارات في صناعة أفلام إرشادية قصيرة من خلال هواتفهم الذكية؛ لتساند أعمالهم الإرشادية وتواكب متطلبات العصر التي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيمت الورشة بمركز التدريب الزراعي بالأحساء، وتنوعت مواضيع الورشة بين التعرف على أساسيات صناعة الأفلام وخصائص كاميرات الهواتف الذكية التي أصبحت تحاكي في دقتها ومواصفاتها أحدث الكاميرات الاحترافية، ثم عرض المدرب نماذج من أفلام عالمية تم صنعها بالهواتف الذكية.

وأجاب المدرب في ختام الورشة عن بعض من أسئلة المتدربين، وتمت مناقشة الصعوبات التي تواجه المرشدين للبدء في مشاريع الأفلام مستقبلا.