شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الحوكمة والتحول الرقمي في اجتماع «إستراتيجية الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ووفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومجموعة من القيادات، منجزات الأمانة خلال العام، لإستراتيجية الأمانة في تفعيل الحوكمة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع إستراتيجية الأمانة في الحوكمة.

وأكد م. الجبير أن التحول الرقمي أحدَثَ حراكاً سهّل على المستفيدين بشكل أفضل، وهذا ما يحتاجه المواطنون بشكل عام، خاصةً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لديها فرق مميزة تعمل وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، للارتقاء بالأعمال البلدية.

وتناول الاجتماع التحديات، التي يواجهها مستفيدو منصة «بلدي»، بالإضافة إلى نماذج الحوكمة المعتمدة لبرنامج التحول الرقمي، والأدوار والمسؤوليات، ومنهجية العمل.

وبحث أيضا التخطيط للخطوات القادمة بالشراكة مع شركاء النجاح في الأمانة، وقائمة الخدمات المطلقة والمنشورة في الأمانة، وقائمة الخدمات المخطط تطويرها وإطلاقها على منصة «بلدي».