شكرا لقرائتكم خبر عن بـ137 مبادرة.. «زراعة الشرقية» تحصد جائزة «الإنسان أولا 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بجائزة «الإنسان أولًا» للعمل الإنساني لعام 2021، التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

جاء ذلك عن دور الفرع الريادي بالعمل الإنساني بالرفق بالحيوان، بمشاركة «137» مبادرة، منها 11 للأفراد، و52 حكومية، و22 خاصة، و52 في المسار غير الربحي، وخضعت الجائزة لمعايير مُحكمة اشتملت على نسبة المستفيدين وأولوية الاحتياج والابتكار والتميز وكفاءة الإنفاق وجودة التنفيذ، وتقرر ترشيح عددٍ من المبادرات وفقاً لتلك المعايير.

من ناحيته، رفع مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري، شكره الجزيل للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم غير المحدود لجميع القطاعات بالمنطقة، والشكر الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما لتحقيق ما تصبو له القيادة من أهداف وآمال لهذا الوطن المبارك حتى تحقيق الرؤية المباركة 2030.