شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 738 كجم أغذية فاسدة في العمران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت بلدية العمران، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 738 كيلو جرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال جولاتها الرقابية على الأسواق الشعبية، مع تطبيق الجزاءات بحق المُخالفين، والتنسيق مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بالعمالة المخالفة للأنظمة.

فيما نفذت أمانة الأحساء، بالشراكة مع جمعية ذوي الإعاقة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، دورة تدريبية بعنوان «الوصول الشامل»، ضمن مبادرة «مدينتنا بلا عوائق»، قدمها د.عمر المهدي.