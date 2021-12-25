شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور لتعزيز الانتماء الوطني لدى منسوبي المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف مبادرة «الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة»، التي ينفذها معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، غدا الأحد، تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع الحس لديهم، وإبراز دور المواطن في تحقيق الأمن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، ودور خطبة الجمعة في ذلك.

وتركز المبادرة على محاور التأصيل الشرعي للانتماء الوطني، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى كيفية إعداد الخطب وإلقائها.

وتستهدف المبادرة، التي تستمر ليومين، منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات، وتشتمل على دورات تدريبية وورش عمل وندوات وبرامج ولقاءات علمية ومحاضرات توعوية.