شكرا لقرائتكم خبر عن 3291 ترخيصا لـ«صلاحية الطيران» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدار وتجديد 3291 شهادة ترخيص واعتماد متعلقة بصلاحية الطيران المدني بالمملكة خلال العام 2021م.

وبينت الهيئة، في تقرير لها، أن الشهادات والتراخيص والاعتمادات شملت عدة مجالات، أبرزها الاعتمادات الهندسية للطائرات وفنية لصلاحية الطيران، وتشغيل تجاري، ولمحطات إصلاح الطائرات، فضلا عن مجال تسجيل الطائرات، ومراجعة الرخص للفنيين وتقارير المفتشين.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطوير صناعة النقل الجوي وفقا لأحدث النظم بما يتوافق مع المستجدات في صناعة الطيران على الصعيد الدولي.