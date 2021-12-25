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3291 ترخيصا لـ«صلاحية الطيران» في 2021

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الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدار وتجديد 3291 شهادة ترخيص واعتماد متعلقة بصلاحية الطيران المدني بالمملكة خلال العام 2021م.

وبينت الهيئة، في تقرير لها، أن الشهادات والتراخيص والاعتمادات شملت عدة مجالات، أبرزها الاعتمادات الهندسية للطائرات وفنية لصلاحية الطيران، وتشغيل تجاري، ولمحطات إصلاح الطائرات، فضلا عن مجال تسجيل الطائرات، ومراجعة الرخص للفنيين وتقارير المفتشين.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطوير صناعة النقل الجوي وفقا لأحدث النظم بما يتوافق مع المستجدات في صناعة الطيران على الصعيد الدولي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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