شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات الراغبين في التدريب بـ«ديوان المظالم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ ديوان المظالم، عبر منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني، تلقي طلبات الراغبين في التدريب بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق المملكة، ولمدة أسبوعين تنتهي بنهاية عمل يوم الثلاثاء 1 / 6 / 1443هـ.

وتستهدف البرامج التدريبية طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة، بإتاحة الفرصة لهم بالتقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد ومكان التدريب الأنسب لهم، وتوفير إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي متكامل.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في كل مناطق المملكة للراغبين فيه فرص التدريب في تخصصات: الشريعة والأنظمة والقانون وأصول الدين ودبلوم الدراسات القانونية وتقنية المعلومات والمكتبات والموارد البشرية والمحاسبة والمالية وإدارة الأعمال.

ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى خلق مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية وفق ما رُسم له في رؤيته من خطط وأهداف تقتضيها ريادته في ما يقدمه من أعمال وما يتبناه من مبادرات.