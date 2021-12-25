شكرا لقرائتكم خبر عن المنحنى يرتفع بـ322 إصابة جديدة.. وجرعات اللقاح تتجاوز الـ49 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 552.081 حالة، منها 36 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

ورصدت الوزارة تعافي 121 حالة؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 540.627 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8869، بإضافة حالة وفاة واحدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات «كورونا».

وكشفت الوزارة أن إجمالي جرعات اللقاحات، التي تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في المملكة، تجاوز 49 مليون جرعة، مشيرة إلى التطعيم باللقاح في أكثر من 587 موقعا.