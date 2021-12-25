شكرا لقرائتكم خبر عن توعية أئمة الطائف بـ 175 مرضا نفسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم معهد الأئمة والخطباء، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامجا علميا بعنوان «مساهمة الأئمة والخطباء في مفاهيم الصحة النفسية»، بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بمحافظة الطائف.

وبيَّن عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء د. موسى التويجري، خلال الورشة، مكانة الإمام والخطيب في الحي والمجتمع، وعلاجه كثيرا من المشكلات، منها ظاهرة الاضطرابات والأمراض النفسية، مؤكدا أن هذه البرامج النوعية هي ضمن المسار الإثرائي ويقصد بها توعية الأئمة والخطباء بحالات الاضطراب والمرض النفسي، وأن يأخذوا المعلومات من المتخصصين بهذا الجانب، حتى يحسنوا التوجيه من خلال الخطب والمواعظ، أو من خلال الأسئلة التي تردهم.

فيما تناول ممثل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية د. أسامة البراهيم، أسباب الأعراض النفسية وأنواعها، التي قد تصل إلى 175 مرضا وطرق اكتشافها وعلاجها، موضحا أن للبرنامج درجة كبيرة من الأهمية لما للأئمة والخطباء من دور كبير في رفع وعي المجتمع بطبيعة الأمراض النفسية ومراحلها وطرق التعامل معها وضرورة المبادرة بعلاجها من الجهات المتخصصة المصرح لها، وكذلك بالرقية الشرعية المشروعة.