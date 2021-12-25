شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منفذ «الدرة» 45 يوما لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، إغلاق منفذ «الدرة»، التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك، مؤقتا، ابتداء من يوم غد الأحد، ولحين الانتهاء من أعمال الصيانة، التي ستستغرق 45 يوما.

وبينت الهيئة أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ «حالة عمار» بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث سيقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور بكفاءة عالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.

ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» جميع عملائها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال «19993»، أو من خلال الرقم الدولي «00966112048998»، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على «تويتر»، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.