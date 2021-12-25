اخبار السعوديه

خدمات علاجية لـ 1900 مستفيد بحجة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 1900 مستفيد بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.915 مستفيدًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 898 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 114 شخصًا، وعيادة التنويم 5 حالات، فيما صُرِفت الأدوية لـ 898 شخصًا، وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 303 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 898 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 210 مراجعين، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، فيما نُفِّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا