شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي سفيرا غير مقيم بالسلفادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم المالكي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية السلفادور، لرئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيله.

ونقل السفير المالكي له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لشعب وجمهورية السلفادور الصديق مزيدا من التقدم والرخاء. فيما حمَّله الرئيس بوكيله تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها دوام التقدم والازدهار. كما عبر عن تمنياته للسفير المالكي التوفيق في مهام عمله.