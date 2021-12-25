هل «أوميكرون» أقل خطورة من المتحورات السابقة؟.. استشاري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف استشاري الأمراض المعدية، دكتور نزار باهبري، حقيقة أن أوميكرون اقل خطورة من المتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وأوضح استشاري الأمراض المعدية في تصريحات لبرنامج «ياهلا»، إن متحور أوميكرون أقل خطورة من متحورات فيروس كورونا الأخرى، وهو ما يمكن اكتشافه من إصابات بريطانيا.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع عدد الإصابات في بريطانيا؛ فإن نسبة المحتجزين بالعناية المركزة قليلة مقارنة بعدد الإصابات.

وأضاف أن احتجاز القليل من مصابي فيروس كورونا في غرف العناية المركزة، يشير إلى عدم خطورته الفيروس مقارنة بغيره من المتحورات.