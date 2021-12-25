طالب سعودي يحصد برونزية أولمبياد العلوم للناشئين 2021.. ويروي تفاصيل الحصول عليها

الرياض - محمد عبدالله - حصد الطالب السعودي أحمد فضل الله الميدالية البرونزية في أولمبياد العلوم للناشئين 2021، بمشاركة 324 طالباً من 60 دولة تقريبًا، والتي عقدت عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الطالب فضل الله في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن هذه المسابقة تتكرر مرة كل سنة في شهر ديسمبر وتهتم بفروع العلوم الثلاثة الكيمياء والفيزياء والأحياء.

وأضاف أن المسابقة تتكون من ثلاثة اختبارات اختيار من متعدد، ومقالي ثم اختبار عملي، ويجب ألا يتجاوز عمر المشارك 16 عاماً.

وتابع الطالب أحمد فضل الله "أنه بدأ الطريق في الاشتراك في المسابقة من خلال بوابة موهوب، والتي فتحت له بوابة التدريب مع موهبة واستمر في التدريب لثلاث سنوات بواقع 3000 ساعة تدريبية، كما تدرب على حل مسابقات خاصة بهذه المسابقة".