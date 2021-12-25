بالصور.. ندوة في دارة الملك عبدالعزيز عن الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين

الرياض - محمد عبدالله - أقامت دارة الملك عبدالعزيز، مساء الخميس، ندوة ثقافية وأدبية عن الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين، في عريش الملك عبدالعزيز بمركز السلمية في محافظة الخرج.

حضر الندوة الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي وعدد من الأدباء والمثقفين بالمملكة.

وتضمنت الندوة عرض فيلم وثائقي عن سيرة الشاعر، وكلمة افتتاحية لدارة الملك عبدالعزيز، ألقاها الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وكلمة لأسرة الشاعر.

وصاحب الندوة معرض صور ووثائق ومطبوعات عن الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين، ومعرض لإصدارات دارة الملك عبدالعزيز.