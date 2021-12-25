بالفيديو.. مدربة تكشف أساليب استغلال بعض السائقين لسيارات من يعملون لديهم في توصيل الطلبات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المدربة منال محمد بن فوزان عن أساليب استغلال السائقين لسيارات من يعملون لديهم في توصيل الطلبات

وقالت المدربة في تصريحات لبرنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية: عندما يكون العامل على كفالتك بموجب عقد سائق، يستغل البعض هذا الأمر، ويفتح تطبيق ويعمل في خدمة توصيل السيارات، مشيرة إلى أن صاحب السيارة يتحمل المخالفات وغرامات من صاحب العمل.

وأوضحت المدربة أن هذا الأمر تعرضت له منذ عامين، حيث وجدت أن السائق يتغيب لمدة ساعات مع كثرة الأعذار، كما كان يستغل قيامها بالتسوق والتغييب ثلاث ساعات في استغلال سيارتها في خدمات التوصيل.

وأضافت أنها واجهت السائق بقيامه باستغلال السيارة في خدمات التوصيل، وطلب منها ألا يأخذ راتبه مقابل أن يستخدم سيارتها في هذه الخدمات ورفضت ذلك، مشيرة إلى أن بعض السائقين يستغلون سيارات كبار السن والسيدات والمرضى الذين يعملون لديهم في العمل بهذه الخدمة.