وفاتان وإصابة 7 مدنيين جراء سقوط مقذوف حوثي على صامطة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معاد أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان. وتم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكري على أحد المحال التجارية في الشارع العام، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة 7 مدنيين، وهم 6 مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و 12 مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة. وأضاف المقدم محمد الحمادي، أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



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