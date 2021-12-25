شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 3.5 طن أسماك فاسدة في 4 مواقع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أكثر من 3 أطنان و495 كيلو من الأسماك الفاسدة، وذلك أثناء حملات مكثفة على 4 مواقع بالمنطقة الشرقية.

المواصفات القياسية

وشملت الحملة منافذ بيع وتجميد وتخزين الأسماك بالمنطقة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

عمليات متواصلةوأوضح مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري، أن هذه الحملة جاءت استمرارًا للعمليات السابقة التي نفذها فرع الوزارة، ممثلًا في مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، وبمشاركة الإدارات التابعة للفرع، منها إدارة الأسواق، والمسالخ، ومكتب الوزارة بالقطيف، ووحدة الثروة السمكية بمحافظة الجبيل، وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين «أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية وسط الدمام، وبلدية محافظة الجبيل، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي، وشرطة محافظة القطيف».

إنذارات ومخالفات

وأكد أن الحملة استهدفت أسواق الأسماك المركزية ومنافذ البيع بالتجزئة في كل من الدمام، والخبر، والقطيف، والجبيل، وشملت زيارة أكثر من 111 منفذ بيع أسماك، تم خلالها مصادرة وإتلاف 3 أطنان و495 كيلو جرامًا من المنتجات البحرية والمستزرعة، و23 من أدوات التقطيع والتجهيز غير صالحة للاستخدام، وتحرير 10 إنذارات ومخالفات.

مخالفات متنوعةوأشار م. المطيري إلى أن المخالفات تنوعت بين بيع أسماك فاسدة أو مجهولة المصدر، وبيع أحياء مائية ممنوع صيدها، وسوء النظافة وعدم ارتداء قفازات أثناء تنظيف الأسماك، وتعرض ألواح التقطيع والتجهيز للتآكل والصدأ.

قواعد أساسية

من ناحيته، بيّن مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف م. وليد الشويرد، أن السمك من الأطعمة التي تفسد بسرعة، وقد تسبب التسمم الغذائي للإنسان، لذا يجب أن يتعرف المستهلك كيف يميز السمك الطازج عن السمك الفاسد، موضحًا أن هناك 7 قواعد أساسية على المستهلك اتباعها لتساعده في اختيار السمك الطازج، وهي أن يكون لون الخياشيم وردياً طبيعياً وخالياً من المواد المخاطية، وأن تكون العيون نضرة مائية لامعة والقرنية شفافة، وأن تكون رائحة الحشائش البحرية طازجة وخالية من الروائح الكريهة مثل رائحة النشادر التي تدل على الفساد، وأن يكون سطحها براقاً لامعاً، وأن تكون الطبقة اللزجة عليها شفافة، وعند الضغط بإصبع اليد على لحم منطقة الظهر يجب أن يعود اللحم لوضعه الطبيعي، وألا تتساقط القشور بسهولة عن الأسماك القشرية، أما الأسماك غير القشرية فيجب أن يكون جلدها أملس وغير مجعد، وعدم وجود تغير في لون جوانب البطن عن اللون الطبيعي للسمكة ولا يوجد أي انفجار في منطقة البطن، وأن يكون لون اللحم الداخلي طبيعياً وشفافاً.