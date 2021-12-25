شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة الـ«PCR».. شرط دخول المواطنين إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطبيق حجر منزلي مدته 10 أيام عند الوصول

السلطات الكويتية تبدأ العمل بالقرار غدا الأحد

إعادة تقييم الوضع الوبائي لجائحة «كورونا»

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت، المواطنين القادمين، إلى ضرورة الحصول على شهادة «PCR»، قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، مع تطبيق حجر منزلي مدته 10 أيام عند الوصول إلى دولة الكويت.

وأكدت السفارة، في اتصال هاتفي مع ”الخليج 365”، أن القرار يسري على جميع الزائرين عبر المنافذ، سواء كانت عن طريق الطيران، أو عن طريق المنافذ البرية الحدودية بين البلدين.

وأوضحت أنه من ضمن قرارات السلطات الكويتية إمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص «PCR» بعد 72 ساعة من الوصول، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية قررت العمل بذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد 2021/12/26 م.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر عدة قرارات لإعادة تقييم الوضع الوبائي لجائحة «كورونا»، فضلا عن الوضع الصحي، والتي من ضمنها عدم قبول أي زائر، إلا بعد إثبات شهادة الفحص «PCR»، وخلوه من فيروس كورونا، بالإضافة إلى كون شهادة الفحص سارية المفعول.