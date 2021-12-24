مسؤول عن تصنيع المملكة قطع الطائرات المدنية: نطمح لأن نكون الأكبر بالشرق الأوسط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن عضو مجلس إدارة شركة وهج للصناعات العسكرية أيمن الحازمي عن بدء الشركة في صناعة قطع الطائرات المدنية، مؤكدًا أنها هذه خطوة جبارة على مستوى الصناعة في ‎المملكة.

وأوضح "الحازمي" أن رؤية 2030وضعت قواعد السوق في الصناعات العسكرية بالقطاع الخاص وأثرت إيجابيًّا على شركة وهج للصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أنها تعد أول شركة عسكرية حصلت على شهادة الجودة من شهادة "بي إيه سيستم" لتصنيع قطع الطائرات التايفول، كما عملت مع شركة هانويل وهو من أهم المشاريع لأنها دخلت في تصنيع قطع غيار الطائرات المدنية.

وتابع: "كنا نعتقد أن الدخول في هذا المجال صعب وشبه مستحيل لكن مع التجربة وجدنا أن الشركات السعودية بالبيئة المتوفرة والدعم المتواجد قام بتسهيل المهمة، فالموضوع يحتاج مثابرة وتنفيذ خطة العمل".

وأضاف الحازمي: "نطمح لأن نكون من أكبر الشركات في الشرق الأوسط في صناعة الهياكل للطائرات المدنية والعسكرية", لافتًا إلى أن الشركة لديها جزء يركز على منظومة الغاز والنفط.

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ايمن الحازمي، قطع الطائرات المدنية، الشرق الأوسط