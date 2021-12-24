مستشفى الملك فيصل التخصصي يمنع الزيارة حضوريًا عن المرضى المنومين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، الجمعة، منع الزيارة حضوريًا للمرضى المنومين في المستشفى ومركز الأبحاث كإجراء احترازي.

وقال مستشفى الملك فيصل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لأن سلامة مرضانا أولوية، فأننا نود أن نبلغكم بمنع الزيارة حضورياً للمرضى المنومين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كإجراء احترازي، متمنين لكم دوام الصحة والعافية».

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، أمرًا ملكيًّا بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، في خطوة تهدف لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.

ويهدف التحول إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام وممكّن رئيس لرحلة التحول لتحقيق المستهدف، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، وفتح فروع له وتقديم خدماته للجميع بشكل أكبر؛ للارتقاء بجودة الحياة.

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أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح