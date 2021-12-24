قصة مواطن في جازان قدم قرابة 700 بلاغ لمعالجة التشوهات البصرية

الرياض - محمد عبدالله - قدم المواطن هيثم بن محمد بكري، ما يقارب 700 بلاغ لأمانة منطقة جازان، في محاولة منه لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وبحسب قناة «العربية»، فإن البلاغات التي قدمها المواطن هيثم بن محمد بكري، والتي استقبلتها أمانة جازان من مواطن تعد هي الأكثر على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن الأمانة تابعتها ضمن حملتها التي أطلقتها قبل 5 أشهر لرصد عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان، وجميع محافظات ومراكز المنطقة.

وكرمت أمانة جازان المواطن، خلال استقبال أمينها نايف بن سعيدان له في مقرها بمدينة جيزان، نظير جهوده ومساهمته في تحسين المشهد الحضري بمدينة جازان من خلال تقديمه لــ692 بلاغًا خلال الحملة التي أطلقتها أمانة المنطقة لمعالجة التشوه البصري خلال العام 2021.

وأوضح ابن سعيدان أن الأمانة حرصت على إشراك أفراد المجتمع في رصد عناصر التشوه البصري لتقوم الأمانة وبلديات المنطقة بمعالجتها لتحسين المشهد الحضري، بهدف إحداث أثر إيجابي وثقافي ينعكس على مدن المنطقة من خلال التركيز على رفع مستوى الوعي وتعزيز الانتماء والقيم لبناء مجتمع حيوي يتفاعل ويشارك في تقديم الآراء والحلول والمبادرات التي تهدف لتجويد الخدمات البلدية المقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.