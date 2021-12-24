سترى النور خلال عامين.. شاهد إحدى طرق التنقل داخل نيوم

الرياض - محمد عبدالله - سلط تقرير لقناة «العربية»، الضوء على تأسيس شركة «نيوم» أول شبكة تنقل كهربائي عمودي.

وأعلنت «نيوم» وشركة "فولوكوبتر" الألمانية عن تأسيس شركة لتصميم وتنفيذ وتشغيل أول نظام تنقل عمودي عام حسب الطلب في "نيوم".

سيدمج المشروع المشترك خدمات التاكسي الجوي، والخدمات اللوجستية مع منظومة "نيوم" للتنقل العام المتعدد الوسائط والخالي من الانبعاثات.

وستكون الشركة الجديدة هي المشغل الوحيد لطرق النقل العام الأولية في "نيوم"، وستعمل على تمكين نظام eVTOL الخاص بخدمات الهبوط، والإقلاع الكهربائي، وتقديم خدمات التنقل العمودي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والنقل في الحالات الطارئة، ولأغراض السياحة.

وطلبت "نيوم" 15 طائرة من طراز "فولوكوبتر" لبدء عمليات الطيران الأولية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وسيقدم المشروع المشترك خدمات تنقل عمودية، لأنها جزء لا يتجزأ من منظومة التنقل العام المتعدد الوسائط في "نيوم"، ذات انبعاثات صفرية، ويوفر شبكة ربط سلسة للمسافرين والسلع.