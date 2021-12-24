سجن رجل أطلق النار على السفارة السعودية في هولندا 29 مرة

الرياض - محمد عبدالله - قضت محكمة في هولندا، اليوم الجمعة، بسجن رجل 4 سنوات، بعد أن أطلق النار على السفارة السعودية في هولندا العام الماضي، لكن القضاة قالوا إنه ليس لديه أي دافع إرهابي.

وأطلق الرجل البالغ من العمر 41 عامًا، والذي تم تحديده فقط على أنه محمد أ، النار 29 مرة بمسدس من طراز Glock على السفارة في لاهاي في وقت مبكر من يوم 12 نوفمبر من العام الماضي.

وفيما لم يصب أحد بأذى، إلا أن حارس الأمن ما زال يعاني من الصدمة.

وقال قضاة محكمة لاهاي الجزئية في بيان «المحكمة تحكم عليه بالتالي بالسجن أربع سنوات»، لكن القضاة اختلفوا مع المدعين الذين قالوا إن محمد أ. كان لديه دافع إرهابي للهجوم.

وقال القضاة، إنه «يعاني من مشاكل نفسية بما في ذلك "أوهام العظمة ذات الصبغة الدينية (..) لقد ذهب إلى السفارة أكثر من مرة، وكان قد شوه المبنى سابقًا».

وأضاف القضاة «كل هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن المحكمة لا ترى أنه ثبت أن المشتبه به تصرف بنية إرهابية». ومع ذلك، قال القضاة إنه أثناء احتجازه، سيتلقى محمد أ. علاجًا إلزاميًا لمشاكله النفسية.