تحتضنها شواطئ المملكة.. كشف عن فوائد أشجار المانغروف

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن أشجار المانغروف هو تنوع أحيائي فريد تحظى به المملكة.

وأوضحت الوزارة فوائد أشجار المانغروف التي تحتضنها شواطئ المملكة، وتضمنت امتصاص الكربون وتخزينه وإطلاق الأكسجين، وامتصاص المعادن الثقيلة والملوثات الأخرى، مأوى للأسماك والكائنات البحرية والطيور الساحلية، حماية الشاطئ من التآكل.

يجدر الإشارة إلى أن شواطئ جزيرة تاروت بمحافظة القطيف شرق المملكة تتمتع بانتشار خط أخضر من أشجار المانجروف، الذي يجذب المتنزهين، وتجتذب في الموسم الشتوي الطيور البحرية المهاجرة أيضًا كمحطة غذائية ثرية، لطيور الفلامنغو وغيرها، والتي تلتقي في هذه المواقع مكونة لوحة طبيعية ساحرة، تسعى بلدية محافظة القطيف إلى جعلها متنزهًا بيئيًّا.

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