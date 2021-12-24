مها البدران.. شابة سعودية تؤسس مطعمًا شعبيًّا نسائيًّا يديره كوادر نسائية بنسبة 100%

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت مواطنة تدعي مها البدران من تأسيس مطعم شعبي نسائي ويديره كوادر نسائية 100% في حائل.

وقالت المواطنة خلال حديثها عبر قناة «إم بي سي»، إنها تحب الأكل الشعبي ودخلت السوق ووجدت نجاحًا ودعمًا من أهل حائل، مضيفة: كل الإعلانات توفرت لي وكلامهم يشجعني.

وأضافت أنهم في المطعم يقدموا مختلف الأطباق الشعبية، مشيرة إلى أنها تعلمت الطبخ من أمها وفضلت أن تبرز الأكل الشعبي؛ لأن كل منطقة في المملكة لها أكل شعبي يميزها.

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